العالم اليوم - اغتيال هنية.. من هو رئيس المكتب السياسي لحماس؟

انتم الان تتابعون خبر اغتيال هنية.. من هو رئيس المكتب السياسي لحماس؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يوليو 2024 07:21 صباحاً - أعلنت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

من هو إسماعيل هنية؟ إسماعيل عبد السلام أحمد هنية سياسي فلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وُلد عام 1962 في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

سجنته إسرائيل عام 1989 لمدة ثلاث سنوات، ثم نفي بعدها إلى مرج الزهور على الحدود اللبنانية الفلسطينية. في عام 1997 عيِّن رئيسا لمكتب زعيم الحركة أحمد ياسين.

في ديسمبر 2005 ترأس قائمة التغيير والإصلاح التي فازت بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية عام 2006.

في فبراير 2006 رشحته حماس لتولي منصب رئيس وزراء فلسطين وتم تعيينه في العشرين من ذلك الشهر.

في 2007 أقاله رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس من منصب رئيس الوزراء.

أصبح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بعد انتخابه في شهر مايو 2017 خلفا لخالد مشعل.

آخر ظهور لهنية كان الثلاثاء، حيث التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة الإيرانية طهران للمرة الأولى بعد تنصيب الأخير رئيسا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر اغتيال هنية.. من هو رئيس المكتب السياسي لحماس؟ .. في رعاية الله وحفظة