نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أول تعليق من زوجة ابن إسماعيل هنية على اغتيالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أول تعليق لها بعد اغتيال زوجها، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، نشرت إيناس هنية، زوجة ابن هنية، فيديو مؤثر من قطاع غزة تعبر فيه عن حزنها العميق وفاجعتها بفقدان زوجها. وفي الفيديو، ظهرت إيناس وهي تتحدث بكلمات مفعمة بالأسى والألم، مستعرضةً ملامح من حياة زوجها وإسهاماته في العمل الوطني والمجتمعي. كان الفيديو يعكس مشاعر الحزن العميق والتأثر البالغ بخسارة أحد أفراد العائلة في هذه الظروف المؤلمة.

وفي تعبيرها عن حزنها، أكدت إيناس على قوة العزيمة والصبر التي تتحلى بها أسرتها في مواجهة هذا المصاب الجلل. وأضافت أنها تعتزم مواصلة طريق النضال والدفاع عن القضايا التي آمن بها زوجها الراحل. يأتي هذا التعليق في وقت يشهد فيه القطاع تأثرًا واسعًا من الأحداث الجارية، حيث يعبر الكثيرون عن تضامنهم ودعمهم لعائلة هنية في هذه الأوقات الصعبة.

فيديو نعي إسماعيل هنية

نص نعي أبو العبد

في أول تعليق لها بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، نشرت إيناس هنية، زوجة ابن هنية، فيديو مؤثر من قطاع غزة. وقد عبرت إيناس بكلمات مليئة بالحزن والألم عن فقدان زوجها، واصفةً إياه بـ "الرجل الذي تضج الأرض والسماء بطيبته". قالت في الفيديو: "أنعي عمي وحبيبي وأبي ورأسي وقرة عيني أبو العبد إسماعيل هنية، الذي لحق بركب الصادقين والمجاهدين. إنه الشهيد البطل القائد، وإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن على فراقك يا أبا العبد".

وأضافت إيناس بكلمات مليئة بالإيمان والصبر، متوجهة بالدعاء: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يأبا العبد يأبون المحزونون وإنا لله وإنَّا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبنا واخلف لنا خيرًا منها.". يعكس هذا الفيديو مشاعر الحزن العميق التي تعيشها عائلة هنية في هذه اللحظات الصعبة، حيث يشهد قطاع غزة تضامنًا واسعًا مع العائلة في هذا الوقت العصيب.