نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل | وسائل إعلام إيرانية: اغتيال هنية تم عبر صاروخ أطلق من بلد إلى بلد وليس من داخل إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الهجوم الذي أودى بحياة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لم يتم من داخل الأراضي الإيرانية، بل تم تنفيذه عبر صاروخ أُطلق من بلد آخر.

هذا التصريح يضيف بعدًا معقدًا إلى القضية ويشير إلى احتمالية تورط قوى إقليمية أو دولية أخرى في العملية. إذا تأكد هذا السيناريو، فقد يدل على تنسيق عابر للحدود، مما يعكس تصعيدًا في الأساليب المتبعة في الصراعات الإقليمية ويزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

ويترتب على هذا الكشف تداعيات كبيرة قد تؤثر على العلاقات الدولية في الشرق الأوسط. ففي حال ثبوت أن العملية نفذت من خارج إيران، فإن ذلك قد يثير غضب السلطات الإيرانية ويزيد من حدة التوترات مع الدول المتورطة.

كما قد يضع ضغوطًا دولية على القوى المتورطة لتوضيح موقفها ومبرراتها. هذا التطور قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الإجراءات الأمنية على الحدود وإعادة تقييم استراتيجيات الأمن القومي من قبل الدول المعنية، مما قد يساهم في تصعيد الصراعات أو توجيه مزيد من الضغوط الدبلوماسية.

جدير بالذكر، أنَّه قد أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات صارمة إلى جميع وزراء الحكومة بعدم التعليق على حادث اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. تأتي هذه التعليمات في إطار محاولة لتجنب تصعيد التوترات الإقليمية وتوجيه الرسائل السياسية غير المباشرة، وسط انتظار للتطورات المستقبلية المتعلقة بالحادث.