نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- نجيب ميقاتي يدين اغتيال هنية ويعتبره تهديدًا للأمن العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان رئيس الحكومة اللبنانية السابق نجيب ميقاتي في تصريح صحفي، اغتيال القيادي في حركة حماس، إسماعيل هنية.

وأعرب ميقاتي عن قلقه العميق إزاء هذا الحادث، معتبرًا إياه تصعيدًا خطيرًا قد يؤدي إلى توسع دائرة القلق العالمي وزيادة المخاطر في المنطقة.

وفي تعليقه على الحادث، أكد ميقاتي أن هذا العمل يحمل دلالات تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الأوضاع ومنع المزيد من التصعيد.

وأشار إلى أن التصعيدات المتكررة في المنطقة تتطلب من جميع الأطراف التصرف بحذر وبذل جهود مضاعفة لتحقيق السلام والاستقرار.

كما شدد ميقاتي على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها المنطقة، وأكد ضرورة أن يتضافر المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار المنشود.