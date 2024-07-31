نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل | الرئيس الإيراني: إيران تنعى شريكها في الأحزان والأفراح وقائد المقاومة الفلسطينية شهيد القدس إسماعيل هنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في بيان عاجل، نعى الرئيس الإيراني إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي اغتيل مؤخرًا. وجاء في تصريح الرئيس الإيراني:

تنويه وتعزية: أعلن الرئيس الإيراني أن إيران تنعى إسماعيل هنية كـ "شريكها في الأحزان والأفراح"، مشيرًا إلى علاقته الوثيقة بإيران كقائد للمقاومة الفلسطينية و"شهيد القدس".

التقدير والتكريم: وصف الرئيس الإيراني هنية بأنه كان رمزًا للمقاومة وشريكًا في النضال ضد الاحتلال، وأعرب عن تعازيه الحارة للشعب الفلسطيني ولعائلة هنية، مؤكدًا تقدير إيران لمساهمته في تعزيز القضايا الفلسطينية.

التحقيق والمتابعة: أكد الرئيس الإيراني أن بلاده ستواصل متابعة التحقيقات في ملابسات اغتيال هنية وستواصل تقديم الدعم للمقاومة الفلسطينية.