نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: اجتماع طارئ للجنة الأمن القومي الإيراني بعد اغتيال إسماعيل هنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، عبر المتحدث باسمها إبراهيم رضائي، عن انعقاد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

تفاصيل الاجتماع

الاجتماع الطارئ: جاء هذا الاجتماع عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني عن استشهاد إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين إثر استهداف مقر إقامتهما في طهران.

الاجتماع سيعقد لمراجعة الوضع الأمني والبحث في الردود المناسبة على هذا الهجوم.

التطورات الأمنية: في وقت سابق، أكد الحرس الثوري الإيراني أنه يجري تحقيقًا في ملابسات الحادث، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق لاحقًا.

الاجتماع في المجلس الأعلى للأمن القومي: حسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سيعقد اجتماعه في مقر المرشد الأعلى بحضور قائد فيلق القدس.

هذا الاجتماع يهدف إلى التنسيق بين القيادات الأمنية والبحث في استراتيجيات الرد المحتملة.

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