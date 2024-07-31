نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- "قطر" تستعد لـ استقبال جثمان الشهيد إسماعيل هنية الجمعة المقبلة (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية الأربعاء، عن استعدادها لدفن جثمان إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في العاصمة القطرية الدوحة.

سيتم مواراة جثمانه الثرى بعد صلاة الجمعة القادمة، وذلك بحضور جماهيري كبير.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت حركة حماس عن استشهاد هنية في عملية اغتيال غادرة نفذتها القوات الإسرائيلية في طهران.

ملابسات الاستشهاد

فجر اليوم الأربعاء، أكدت حركة حماس استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت الحركة أن غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة هنية، مما أدى إلى استشهاده بالإضافة إلى أحد مرافقيه.

ردود الفعل الدولية

في أعقاب عملية الاغتيال، أدلى الرئيس الإيراني بتصريحات قوية، مشددًا على أن "الاحتلال الإسرائيلي سيندم على فعلته الجبانة" وأكد أن إيران ستدافع عن وحدة أراضيها، وأعلنت إيران أن عملية الاغتيال تمت في الساعة الثانية صباحًا في مقر خاص لقدامى المحاربين في طهران.

الاستعدادات لتشييع هنية

تُعقد الاستعدادات لتشييع جثمان إسماعيل هنية في قطر بمشاركة حشود جماهيرية، حيث من المتوقع أن يكون الحدث محط أنظار العالم بأسره نظرًا للرمزية الكبيرة التي يحملها هنية في الحركة الوطنية الفلسطينية.