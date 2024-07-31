نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - نجل إسماعيل هنية دفن والدي في قطر أمر مؤقت حتى تتحرر فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نجل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن دفن جثمان والده في العاصمة القطرية الدوحة هو خطوة مؤقتة، وأن الهدف النهائي هو العودة إلى فلسطين بعد تحريرها.

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في تصريح عاجل، قال نجل إسماعيل هنية إن دفن والده في قطر يأتي ضمن ترتيبات مؤقتة، وذلك لحين تحقق حلم تحرير فلسطين.

وأضاف أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أن الهدف الأكبر هو إعادة جثمان والده إلى فلسطين بمجرد أن تتحرر الأرض ويصبح بالإمكان القيام بذلك.

خلفية

استشهد إسماعيل هنية في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران، وقد أُعلنت حركة حماس عن استشهاده صباح الأربعاء، مع تأكيد أن الغارة أدت إلى استشهاد هنية وأحد مرافقيه.

اسماعيل هنية

ومن المقرر أن يتم دفن جثمان هنية في الدوحة بعد صلاة الجمعة، ويُتوقع أن يشارك في مراسم الجنازة عدد كبير من الجماهير، حيث سيتم تكريمه كشخصية بارزة في المقاومة الفلسطينية.

واشار نجل هنية إلى أن العائلة تقدر الدعم والتضامن الذي تلقته من قبل الدول العربية والشعوب المحبة لفلسطين، ويؤكدون على أن مسيرة النضال من أجل فلسطين ستستمر.