عاجل:- بعد اغتيال هنية.. من الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة حماس؟

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أحمد جودة - القاهرة - اعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس استشهاد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، فجر اليوم الأربعاء.

وتزامننًا مع حادث الأغتيال يزداد الأهتمام بالبحث عن من سيحل محله في قيادة الحركة، خصوصًا في ظل الأوضاع الحالية والتحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية.

استشهاد إسماعيل هنية

أعلنت حركة حماس صباح الأربعاء عن استشهاد إسماعيل هنية إثر غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران.

وقد خلف استشهاده فراغًا كبيرًا في القيادة السياسية للحركة، مما يثير تساؤلات حول خليفته.

من سيخلف إسماعيل هنية؟

تجدر الإشارة إلى أن حركة حماس لديها هيكل تنظيمي محدد يتم فيه انتخاب القادة وتعويضهم.

بناءً على اللوائح الداخلية للحركة، يُتوقع أن يتم اختيار خلف لهنية من بين الأعضاء البارزين في المكتب السياسي أو القيادة العليا للحركة.

ومن أبرز الشخصيات التي قد تكون مرشحة لتولي هذا المنصب:

محمود الزهار: عضو بارز في المكتب السياسي وكان له دور كبير في قيادة الحركة، حيث يُعتبر من الشخصيات ذات الخبرة الطويلة والقدرة على قيادة المرحلة القادمة.

خالد مشعل: الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، والذي لا يزال له تأثير كبير في أوساط الحركة ويمكن أن يكون له دور في المرحلة القادمة.

تعمل حركة حماس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاختيار قائد جديد، حيث من المتوقع أن يتم تنظيم انتخابات داخلية أو اجتماع طارئ للمكتب السياسي لاختيار رئيس جديد.

وفي هذه الأثناء، ستستمر الحركة في ممارسة دورها ومهامها وفقًا لخططها واستراتيجياتها.