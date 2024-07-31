نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- نجاة عبدالفتاح البرهان من محاولة اغتيال شرق السودان (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الأربعاء، أنها تصدت لمحاولتين هجوميتين باستخدام طائرات مسيرة استهدفتا موقع احتفال بتخريج دفعات من الكليات الحربية والجوية والبحرية في ولاية البحر الأحمر بشمال شرق السودان.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان نشر عبر فيسبوك إن الحادث أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابات طفيفة يجري حصرها.

نجاة البرهان

أكدت وسائل الإعلام السودانية أن الهجوم استهدف معسكر جبيت بشرق السودان، حيث كان الرئيس عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش، يحضر احتفال تخريج دفعات من الجيش.

ورغم أن الهجوم أسفر عن إصابات في صفوف مرافقي البرهان، فقد نجا البرهان نفسه من محاولة الاغتيال. أضافت الوسائل أن البرهان رفض مغادرة المكان رغم المخاطر المحيطة.

الاحتفال المستهدف

كان البرهان يشهد الاحتفال في استاد معهد المشاة بجبيت بولاية البحر الأحمر، حيث تم تخريج الدفعات 68 من الكلية الحربية، والدفعات 20 و23 من التأهيلية، بالإضافة إلى الدفعات من الكلية الجوية والأكاديمية البحرية.

ردود الفعل

الهجوم على الاحتفال العسكري يُعتبر محاولة لزعزعة استقرار البلاد وزعزعة معنويات القوات المسلحة، ويشير إلى تصاعد التوترات والتهديدات الأمنية في السودان، حيث يعاني البلد من أزمة سياسية وأمنية مستمرة.