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أحمد جودة - القاهرة - اكدت مصر علي أن تزامن هذا التصعيد الإقليمي مع عدم تحقيق تقدم بمفاوضات وقف إطلاق النار بغزة يزيد تعقيد الموقف ويؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن مصر تؤكد أن تزامن هذا التصعيد الإقليمي مع عدم تحقيق تقدم بمفاوضات وقف إطلاق النار بغزة يزيد تعقيد الموقف ويؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة.