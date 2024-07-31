عاجل - كم مرة حاولت إسرائيل اغتيال إسماعيل هنية؟

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أحمد جودة - القاهرة - حاول الاحتلال الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إلا أنها فشلت ونجحت في المرة الرابعة في تحقيق هدف الاغتيال، بعدما استهدفت غارة إسرائيلية مقر إقامته فى طهران بعد مشاركته فى حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان، وجاء اغتيال هنية من خلال استهدافه بصاروخ موجه اخترق جسده مباشرة.

أعلنت حركة حماس، اغتيال رئيس مكتبها السياسى إسماعيل هنية ومرافقه وسيم أبو شعبان فى مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران.

وكان آخر ظهور لهنية الثلاثاء، حيث التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة الإيرانية طهران للمرة الأولى بعد تنصيب الأخير رئيسا.

محاولات اغتيال إسماعيل هنية:

تعرض إسماعيل هنية لعدة محاولات اغتيال كان آخرها عام 2003، حين نفذ الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت مجموعة من قيادات المقاومة، عقب عملية لكتائب القسام.

في 10 نيسان/أبريل الماضي قتل 6 من أفراد عائلة هنية، بينهم 3 من أبنائه وعدد من أحفاده في قصف إسرائيلي استهدف سيارة كانت تقلهم في مخيم الشاطئ بينما كانوا يتجولون لتهنئة سكان المخيم بحلول عيد الفطر آنذاك، كما قتل 10 أشخاص من عائلته، بينهم شقيقته، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم الشاطئ غرب غزة، في 24 حزيران/يونيو، علق هنية على الحادثة، قائلا إن "ما يقرب من 60 من أفراد عائلته ارتقوا شهداء شأن كل أبناء الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم"، وأضاف أن "الاحتلال يعتقد أنه باستهداف أبناء القادة سيكسر عزيمة شعبنا".

صرح عقب إبلاغه نبأ استشهاد أبنائه وأحفائده قائلًا: إنّ "دماء أبنائي وأحفادي الشهداء ليست أغلى من دماء أبناء الشعب الفلسطيني، أنا أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمني به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض أحفادي".

أعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، حيث شارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

اغتيال إسماعيل هنية

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وقال الحرس الثوري الإيراني إننا "ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا".

ولم يصدر أي بيان رسمي عن إسرائيل حتى اللحظة في هذا الشأن.