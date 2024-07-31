نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏مصدر: اغتيال هنية قد يعقّد محادثات الوساطة الرامية لوقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ‏مصدر مطّلع، في تصريحات صحفية لـ "سي إن إن"، إن اغتيال إسماعيل هنية قد يعقّد محادثات الوساطة الرامية لوقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن في غزة.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.