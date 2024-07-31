نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل_تشييع جثمان هنية في طهران ودفنه في الدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

أعلنت حركة حماس أن جثمان قائد جناحها السياسي إسماعيل هنية سيدفن في قطر، بعد مراسم تشييع رسمي في طهران حيث اُغتيل.

وقال بيان صادر عن الحركة، إن "جثمان هنية سينقل إلى قطر غدا الخميس، بعد تشييع رسمي في طهران"، التي أعلنت الحداد 3 أيام.

وكانت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أكدت أن جثمان هنية سيشيع في طهران.

وبحسب "تسنيم"، فإن "العلاقات العامة للحرس الثوري أعربت في بيان لها، عن تعازيها للشعب الفلسطيني البطل والأمة الإسلامية ومناضلي محور المقاومة والشعب الإيراني الشريف"، بعد اغتيال هنية.

وقتل هنية في هجوم بصاروخ موجه في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، استهدف مقر إقامته في طهران التي كان يزورها لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وقال الحرس الثوري في بيان: "استهدف مقر إقامة هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران"، ما أدى إلى مقتله هو وأحد حراسه.

وأضاف البيان: "يجري التحقيق في أسباب وأبعاد هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج لاحقا".

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال بزشكيان إن طهران ستجعل "المحتلين الإرهابيين يندمون على فعلتهم الجبانة"، في أعقاب اغتيال هنية.

وأضاف بزشكيان، وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن بلاده "ستدافع عن كرامتها وسلامة أراضيها".

إعلان حماس



وفي فجر اليوم، أعلنت حركة حماس اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في مقر إقامته في طهران.

وقالت حماس في بيان لها: "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حمـ ـاس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

دعوات للإضراب، و"تصعيد خطير"



أعلنت "القوى الوطنية والإسلامية في الأراضي الفلسطينية"، الإضراب الشامل والخروج في مسيرات احتجاجًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

كما نعت مساجد الضفة الغربية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عبر مكبرات الصوت ودعت للإضراب الشامل، حدادا على "اغتياله" في طهران.

وقال القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق إن "اغتيال هنية عمل جبان وتصعيد لن يمر سدى" وفق ما نقله تلفزيون الأقصى التابع لحماس.

كما قال القيادي في حماس سامي أبو زهري "اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للأخ هنية هو تصعيد خطير يهدف إلى كسر إرادة حماس وإرادة شعبنا وتحقيق أهداف وهمية. نحن نؤكد أن هذا التصعيد لن يحقق أهدافه".