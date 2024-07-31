لبنان يعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة
تعتزم لبنان رفع شكوى إلى الأمم المتحدة ضد العدو الصهيوني، عقب الاعتداء الأخير الذي طال الضاحية الجنوبية.
وقال وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري في تصريحات اليوم الأربعاء، عقب انتهاء جلسة للحكومة، "لا نريد حربا والجهود الحكومية تركز على الدبلوماسية والخطة الحكومية جاهزة في حال حدوث نزوح كبير في لبنان".
وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت أن الغارة الصهيونية على الضاحية الجنوبية أدت إلى استشهاد سيدتين وطفلين وجرح 74 مواطناً خمسة منهم في حال حرجة، فيما يستمر البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
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