حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 05:33 مساءً - انفجرت قذيفة أثناء اختبارات في مصنع "تيريم" الحكومي للأسلحة في قرية كوستينيتس في بلغاريا اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام.

بلغاريا.. انفجار قذيفة في مصنع للأسلحة

وذكرت قناة "نوفا" التلفزيونية أن الحادث وقع بعد ظهر اليوم دون أن يخلف إصابات لكنه تسبب في أضرار مادية جسيمة، وأكدت بلدية كوستينيتس وقوع الحادث.

وحسب وزارة الداخلية، فإن الأضرار طالت جدار أمان وسقف المصنع.

ومع أن الانفجار لم يتبعه حريق، رشت فرق الإطفاء المنطقة بالمياه لمنع وقوع المزيد من الانفجارات، وتم إجلاء جميع العمال من الموقع، في انتظار وصول عناصر المخابارات العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع البلغارية حقيقة وقوع الانفجار، موضحة أنه ناتج عن حادث عمل وقع أثناء معالجة الذخائر.

ويتخصص مصنع "تيريم" في إنتاج السلع العسكرية والمدنية، بما في ذلك الذخائر ومنتجات الألعاب النارية وإصلاح الأسلحة وإتلاف الذخيرة وإنتاج المتفجرات للأغراض المدنية وما يشبه ذلك.

والاثنين أصيب شخصان بانفجار كبير وقع في مصنع سفيلوزا للكيماويات في مدينة سفيشتوف في شمال بلغاريا.