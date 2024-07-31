بعثة إيران بالأمم المتحدة: الرد على اغتيال هنية سيكون ”عمليات خاصة أكثر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 05:33 مساءً - قالت بعثة إيران بالأمم المتحدة إن "الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران سيكون بـ "عمليات خاصة أكثر صرامة لزرع الندم في نفوس مرتكبه".



وأعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.

وفتحت السلطات الإيرانية تحقيقا في ملابسات اغتيال هنية في طهران، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن النتائج في وقت لاحق، فيما لم يصدر أي بيان رسمي عن إسرائيل حتى اللحظة في هذا الشأن.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن "جريمة النظام الصهيوني باغتيال هنية ستواجه ردا قاسيا من جبهة المقاومة القوية وخاصة إيران".

وأفاد الحرس الثوري الإيراني في أول بيان أصدره صباح اليوم الأربعاء، بمقتل هنية وأحد أفراد فريق حمايته في طهران بعد تعرض مكان إقامتهم الى الاستهداف.

وقال الحرس الثوري الإيراني إننا "ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا".

وكان هنية وصل إلى طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وقد التقاه مساء أمس الثلاثاء.