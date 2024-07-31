نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جالانت يطلع أوستن على تفاصيل اغتيال إسرائيل للمستشار العسكري لحسن نصر الله في قلب بيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأمريكي لويد أوستن في اتصال هاتفي على تفاصيل عملية اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر.

ووصف غالانت العملية بأنها رد مباشر على هجوم حزب الله الذي أدى إلى مقتل 12 طفلا في بلدة مجدل شمس شمال إسرائيل، وهو ما أمر نفاه الحزب، مؤكدا أن الحادث المأساوي نجم عن سقوط شظايا صاروخ اعتراضي إسرائيلي على البلدة السورية المحتلة.

وأكد غالانت لنظيره الأمريكي أن "إسرائيل لا تسعى للحرب، لكن الجيش الإسرائيلي سيظل مستعدا للدفاع عن مواطنيه والرد على أي هجوم من جانب حزب الله".

وأعرب غالانت عن تقديره العميق للوزير أوستن لالتزامه الشخصي بأمن إسرائيل، ودعمه العلني لـ "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

كما شكر غالانت أوستن على دوره الشخصي في الحفاظ على العلاقات القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة. مؤكدا على أهمية التواصل المستمر منذ بداية الحرب في غزة وحتى يومنا هذا.

ولفت خلال المناقشة إلى أن إسرائيل تعمل حاليا على وضع إطار للإفراج عن الرهائن.

وشدد غالانت على أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة أساسية للمحافظة على مكانة تل أبيب، وردع إيران ووكلائها في المنطقة