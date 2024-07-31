عاجل- استشهاد مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي في غارة إسرائيلية

أحمد جودة - القاهرة - عاجل- استشهاد مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور الصحفي رامي الريفي في غارة إسرائيلية

عاجل- استشهاد مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور الصحفي رامي الريفي في غارة إسرائيلية.. أعلنت شبكة الجزيرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد المراسل الصحفي إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي إثر غارة إسرائيلية استهدفتهما في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد الشهداء إلى 39،445 شخصًا، نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

اغتيال إسماعيل هنية في إيران

وكانت قد أعلنت حركة حماس أن زعيمها إسماعيل هنية اغتيل في إيران في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء وأكد الحرس الثوري الإيراني مقتل هنية، الذي كان يمثل الوجه الدبلوماسي لحماس على الساحة الدولية منذ اندلاع الحرب في أعقاب هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر. وفقًا لوسائل إعلام إيرانية، قُتل هنية نحو الساعة الثانية صباحًا (22:00 بتوقيت غرينتش) في "مقر إقامة خاص" لقدامى المحاربين بشمال طهران. وأفادت وكالة نور نيوز التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران أن مقر إقامة هنية أصيب بقذيفة محمولة جوًا، ووصفت الاغتيال بأنه "مغامرة خطيرة لتقويض قوة الردع لدى طهران". ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يجري تقييمًا للوضع.