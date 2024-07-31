نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الأركان الإسرائيلي: قادرون على الوصول إلى أي نافذة نريدها في بيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن الجيش قادر على الوصول إلى أي مكان يريده في بيروت، وعلى بدء مناورات برية قوية وعميقة في لبنان.

وقال هاليفي أثناء مناورات للقوات على الحدود الشمالية مع لبنان: "الجيش قادر على التصرف وعلى الوصول أيضا إلى نافذة معينة في إحدى حارات بيروت، وهو قادر على ضرب نقطة معينة تحت الأرض. ونحن قادرون كذلك على الانطلاق لمناورة برية قوية للغاية في العمق، وأنتم تتدربون على ذلك هذا الأسبوع، حيث يشكل هذا الأمر قدرة بالغة الأهمية".

وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن اليوم الأربعاء، إن اغتيال القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر في بيروت مساء أمس، هو "رد مباشر على مقتل 12 طفلا في مجدل شمس".

وادعى غالانت أن "إسرائيل لا تعتزم تصعيد الوضع، لكنها تحتفظ بتأهب مرتفع ومستعدة للرد على أي محاولة استهداف من جانب حزب الله".

وحسب بيان صادر عن مكتبه، استمع غالانت إلى تقارير قدمها ضباط وجنود وحدة "حيتس" حول عمليات اعتراض الصواريخ في جميع الجبهات في الأشهر الأخيرة واستعدادات القوات للفترة المقبلة، وسط توقعات باتساع الحرب في أعقاب اغتيال شكر ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران الليلة الماضية.

ومساء الثلاثاء، قالت مراسلة RT إن قصفا إسرائيليا استهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وأكدت أن الطيران الاسرائيلي شن غارة استهدفت منطقة حارة حريك بالقرب من مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية لبيروت وسط أنباء عن وقوع إصابات.

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدة أنها انتهاك صارخ لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وللقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وأكد كنعاني "الحق المشروع للحكومة والجيش والمقاومة اللبنانية في الرد على الممارسات العدوانية للكيان الصهيوني الغاصب، وحمل الكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية مسؤولية توسيع دائرة التوتر والأزمة في المنطقة".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم "دقيق" في العاصمة اللبنانية بيروت أسفرت عن مقتل قائد في حزب الله المسؤول عن "قتل الأطفال في مجدل شمس والعديد من مواطني إسرائيل".

وكشف الإعلام العبري أن الجيش الإسرائيلي اغتال في الهجوم فؤاد شكر المستشار العسكري الكبير لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن القوات الإسرائيلية قضت على سيد محسن (فؤاد شكر) القيادي العسكري الأبرز في حزب الله ورئيس المنظومة الاستراتيجية للتنظيم.

إلى ذلك، أوضح مراسل RT أن القصف الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت خلف 3 قتلى و85 جريحا كحصيلة أولية