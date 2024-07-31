العالم اليوم - البيت الأبيض: لا يمكننا تأكيد تقارير بوفاة قائد حماس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يوليو 2024 09:28 مساءً - قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الأربعاء، إنه "لا يمكننا تأكيد تقارير بوفاة قائد حماس".

وذكر جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي:

لا يمكننا تأكيد تقارير بوفاة قائد حماس.

جرى إطلاع بايدن على التقارير الواردة من الشرق الأوسط.

لا نعتقد أن التصعيد حتمي في المنطقة.

ما نزال نعمل على دفع محادثات وقف إطلاق النار للأمام.

من المبكر معرفة مدى تأثير الأحداث على محادثات وقف إطلاق النار.

القوات الأميركية بالشرق الأوسط في جاهزية تامة.

لا نريد مشاهدة تصعيد ونحن نقوم بإدارة المخاطر.

نرحب بأي دور للصين أو غيرها سواء كان في المنطقة أو خارجها من أجل خفض التصعيد ومساعدتنا على إنهاء الحرب وضمان أمن إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال، في وقت سابق الأربعاء، إن واشنطن لم يكن لديها علم بعملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ولم تشارك بها.

وفي مانيلا، عاصمة الفلبين، وجه صحفيون أسئلة إلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حول اغتيال هنية، فأجاب: "ليس لدي أي شيء أقوله بشأن هذا الأمر".