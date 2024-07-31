نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إسرائيل تنتظرها أياما صعبة.. أول تعليق لـ "نتنياهو" بعد اغتيال إسماعيل هنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إسرائيل تنتظرها أياما صعبة.. أول تعليق لـ "نتنياهو" بعد اغتيال إسماعيل هنية.. قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول ظهور بعد مُحاولات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر، إن إسرائيل وجهت 3 ضربات ساحقة على 3 جبهات في الأيام الماضية.

إسرائيل تنتظرها أياما صعبة

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تنتظرها أيامًا صعبة وأمامها تحديات كثيرة، وسوف تجعل من يهاجمها في أي مكان يدفع ثمنًا باهظًا، مضيفًا أن إسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات.

وأكد نتنياهو أنه لن يخضع للضغوطات ولو كنت خضعت لها لما قتلنا مسؤولي حماس أو حققنا كل الإنجازات التي حققتها إسرائيل خلال الأيام الماضية، حسب زعمه: "الحرب ستطول ولن أخضع لضغوط داخلية أو خارجية".

نتنياهو: استهدفنا أكثر المطلوبين دوليًا

وتحدث بنيامين نتنياهو عن استهداف القيادي في حزب الله فؤاد شكر، والتي تم إعلان استشهاده رسميًا، وقال: "استهدفنا المسؤول عن هجوم مجدل شمس وكان أكثر المطلوبين دوليًا، وفؤاد شكر كان مسؤولًا عن الهجمات في الشمال على مواطنينا".

تجاهل إسماعيل هنية

وتجاهل نتنياهو خلال مؤتمره الصحفي الحديث عن اغتيال إسماعيل هنية، وركز حول العمليات العسكرية التي شتنها إسرائيل خلال الأيام الماضية، وقيادي حزب الله فؤاد شكر.