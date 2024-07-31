ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 165
ارتفع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 165 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان مساء الأربعاء، "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 165 صحفيا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين إسماعيل الغول ورامي الريفي".
ودان المكتب بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين الفلسطينيين"، وحمّله "كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء".
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحافي في العالم بـ"ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحافيين الفلسطينيين".
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