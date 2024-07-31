فنزويلا تدين اغتيال إسماعيل هنية وتصفه بالهجوم الإرهابي

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أحمد جودة - القاهرة - وصفت وزارة الخارجية الفنزويلية اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، بأنه هجوم إرهابي، مؤكدة إدانتها لهذا الانتهاك الصارخ.

وقالت الخارجية في بيان: "تدين فنزويلا بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في طهران في 31 يوليو 2024، والذي أدى إلى مقتل إسماعيل هنية وحارسه الشخصي، في انتهاك صارخ للسيادة الإيرانية".

وبحسب الوزارة، فإن مقتل هنية "يؤخر إمكانية التوصل إلى حل سريع للإبادة الجماعية الممنهجة، التي ترتكبها إسرائيل" واصفة إياها بـ "الدولة الإرهابية".

وأضاف البيان أن "هذا الهجوم الإرهابي هو مظهر آخر من مظاهر العدوان المستمر الذي يعيش في ظله الشعب الفلسطيني".

وأعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.

وبحسبما نقلت قناة "الميادين" عن مصدر لها، فقد تمت عملية الاغتيال بصاروخ أطلق "من بلد إلى بلد وليس من داخل إيران".

وفتحت السلطات الإيرانية تحقيقا في ملابسات اغتيال هنية في طهران، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن النتائج في وقت لاحق