نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي: الانتخابات الأمريكية تحد وخطر بالنسبة لأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة Monde ووسائل إعلام فرنسية أخرى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ونتائجها المحتملة تشكل تحديا ومخاطر بالنسبة لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي: "الوضع الحالي في الولايات المتحدة يمثل تحديا بالنسبة لنا. هناك مخاطر لا يمكن التنبؤ بها... إذا فاز دونالد ترامب لا نعرف كيف سيكون حوارنا. لقد كان منطقيا جدا في الماضي، لكننا لا نعرف ماذا سيحدث بعد الانتخابات".

وفي الوقت نفسه، اعتبر زيلينسكي أنه في الكونغرس الأمريكي ستبقى الأغلبية المؤيدة لأوكرانيا.

وأكد عالم السياسة الأمريكي جون ميرشيمر الأحد، بأنه يتوجب على رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي أن يصب تركيزه على الأوضاع الصعبة في جبهات القتال بدلا من الانتخابات الأمريكية.

وسبق أن صرح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب مرارا بأنه في حال إعادة انتخابه، ينوي التوصل إلى حل للنزاع بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط