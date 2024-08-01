العالم اليوم - مقتل مستشار إيراني بعملية اغتيال القيادي بحزب الله فؤاد شكر

انتم الان تتابعون خبر مقتل مستشار إيراني بعملية اغتيال القيادي بحزب الله فؤاد شكر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 05:21 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأربعاء، بمقتل مستشار إيراني بالضربة الإسرائيلية التي قتل فيها القيادي بحزب الله فؤاد شكر.

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن مستشارا إيرانيا قتل في لبنان إلى جانب شكر، مساء الثلاثاء في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن المستشار القتيل هو ميلاد بيدي، وكان في ذات المبنى الذي تواجد فيه شكر، واستهدفته إسرائيل.

ووفق الموقع الإسرائيلي فقد تم التعرف على هوية المستشار الإيراني قبل ساعات قليلة فقط.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء أن بلاده "وجهت ضربات مدمرة لجميع أعدائنا"، مشيرا في شكل مباشر إلى اغتيال شكر.

ولم يذكر نتنياهو في كلمته المتلفزة التي استمرت نحو خمس دقائق اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

ولكنه قال إن إسرائيل لو خضعت للضغوط لإنهاء الحرب في غزة "لما تمكنت من القضاء على قادة حماس وآلاف الإرهابيين".

وأشار بشكل مباشر إلى مقتل شكر قائلا: "لقد قضينا على الذراع اليمنى (للأمين العام لحزب الله حسن) نصر الله الذي كان مسؤولا بشكل مباشر عن مذبحة الاطفال"، في إشارة إلى مقتل 12 فتى وفتاة السبت في ضربة صاروخية على الجولان نسبتها إسرائيل إلى التنظيم اللبناني.

وأضاف "صفينا حساباتنا مع محسن وسنصفي حساباتنا مع كل من يسيء إلينا"، مستخدما الاسم الحربي لشكر.