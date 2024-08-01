العالم اليوم - الذهب يصعد لقمة أسبوعين مع تلميح الفيدرالي لخفض الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 07:25 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين، الخميس، بعد أن فتح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول الباب أمام خفض أسعار الفائدة في وقت قريب قد يكون سبتمبر.

وبحلول الساعة 0217 بتوقيت غرينتش كان الذهب مستقرا في المعاملات الفورية عند 2448.38 دولار للأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 18 يوليو في وقت سابق من الجلسة. وكانت الأسعار أقل بنحو 35 دولارا فقط من أعلى مستوى على الإطلاق عند 2483.60 دولار المسجل في 17 يوليو.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2492.50 دولار.

وقال مات سيمسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس "لم يتمكن المتفائلون حيال الذهب من مقاومة الرغبة في شراء المزيد منه بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي فعليا إلى بداية دورة خفض أسعار الفائدة. لكن عشاق الذهب قد يكونون بحاجة للتحلي ببعض الحذر في حالة تخطيه 2500 دولار نظرا لتردد الذهب في التمسك بالمكاسب عند هذه المستويات".

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن أسعار الفائدة قد تُخفض في سبتمبر إذا سار الاقتصاد الأميركي في المسار المتوقع له، مما يقرب البنك المركزي الأميركي من نهاية معركة استمرت أكثر من عامين ضد التضخم، لكن ذلك سيكون في خضم حملة الانتخابات الرئاسية في البلاد.

يميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة.

ويتحول تركيز السوق إلى تقرير الوظائف الأميركية المقرر صدوره يوم الجمعة.

وعلى صعيد آخر، اغتيل زعيم حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وهو الهجوم الذي أثار تهديدات بالثأر من إسرائيل وأثار المزيد من المخاوف من اتساع رقعة صراع غزة في الشرق الأوسط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 28.94 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 973.65 دولار، واستقر البلاديوم عند 925.16 دولار.