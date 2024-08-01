نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - شاهد لقطات من تشييع جنازة إسماعيل هنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات من مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران.

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية بأن مراسم صلاة الجنازة على جثمان إسماعيل هنية ستقام يوم الخميس في جامعة طهران، حيث سيؤم المرشد الأعلى علي خامنئي الصلاة التي ستبدأ عند الساعة 8:30 صباحًا.

وأعلنت حركة حماس، أمس الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، وذلك بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني، الأربعاء، مقتل القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر نتيجة الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية مساء الثلاثاء.