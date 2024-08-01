‏انطلاق مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت سائل إعلامية، بانطلاقن مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.