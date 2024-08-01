نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏فايننشال تايمز نقلًا عن ديبلوماسي غربي: ضغوط تُمارس على طهران لعدم الرد واحتواء الوضع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت صحيفة ‏فايننشال تايمز، عن ديبلوماسي غربي، إن ضغوط تُمارس على طهران لعدم الرد واحتواء الوضع.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.