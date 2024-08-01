العالم اليوم - مصر ترفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد أسبوع من زيادة الوقود

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 11:22 صباحاً - رفعت الهيئة القومية للأنفاق في مصر، الخميس، أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وذلك بعد نحو أسبوع من رفع أسعار الوقود التي انعكست على أسعار تعريفات النقل.

ورفعت الهيئة أسعار التذاكر بنسب متفاوتة ليصبح سعر التذكرة حتى تسع محطات ثمانية جنيهات بدلا من ستة بما يتجاوز 30 بالمئة تقريبا، وسعر التذكرة من 17 إلى 23 محطة 15 جنيها بدل 12 جنيها بواقع 25 بالمئة.

ورفعت مصر الخميس الماضي أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود بما يصل إلى 15 بالمئة، قبل أيام من مراجعة من صندوق النقد سبق أن جرى تأجيلها من العاشر من يوليو.

وكانت هذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس. وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبلها أن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية 2025، وأضاف أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء زيادة الاستهلاك.

وعلقت الحكومة قبل نحو أسبوعين برنامجها لتخفيف أحمال الكهرباء بعد وصول عدد من شحنات الغاز الطبيعي.

وأعلن صندوق النقد يوم الاثنين استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلا إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.

وكانت هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهرا لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في النقد الأجنبي.