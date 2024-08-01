‏بلينكن: المسار الذي تسلكه منطقة الشرق الأوسط الآن هو المزيد من الصراع والمزيد من العنف

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ‏بلينكن، إن المسار الذي تسلكه منطقة الشرق الأوسط الآن هو المزيد من الصراع والمزيد من العنف.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.