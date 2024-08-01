نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. جنازة شعبية مهيبة للشهيد إسماعيل هنية فى طهران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، في صباح الخميس، صلاة الجنازة على جثمان إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في جامعة طهران.

بعد الصلاة، انطلق موكب التشييع الذي حمل جثمان هنية ومرافقه في شوارع طهران وسط حشود جماهيرية هتفت بشعار "الموت لإسرائيل".

الاغتيال

أعلنت حركة حماس، يوم الأربعاء، عن اغتيال إسماعيل هنية إثر غارة جوية إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، حيث كان يشارك في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان أن الهجوم استهدف مقر إقامة هنية، مما أسفر عن استشهاده هو وأحد حراسه، وأضاف البيان أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث.

ردود الفعل

عزى المرشد الأعلى، علي خامنئي، الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني وجبهة المقاومة باستشهاد هنية، مؤكدًا أن "الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي" سيتعرض لعقاب قاس، وأن الثأر لدماء هنية هو من الواجبات.

من جانبه، علق الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قائلًا: "سنجعل المحتلين الإرهابيين يندمون على هذا العمل الجبان".

وأشار إلى أن إيران ستبقى حليفة للشعب الفلسطيني، وأن الروابط بين إيران وفلسطين ستقوى.

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الحادث قائلًا: "دماء الشهيد إسماعيل هنية الطاهرة، التي قضاها في النضال ضد الكيان الصهيوني وفي طريق تحرير القدس، لن تذهب هدرًا أبدًا."

وتعهدت إيران بالرد على الهجوم، مؤكدةً على موقفها الثابت في دعم المقاومة الفلسطينية ورفضها للعدوان الإسرائيلي.