عاجل:- جيش الاحتلال يعلن اغتيال محمد الضيف قائد كتائب القسام

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن اغتيال محمد الضيف، قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس.

وأفادت التقارير أن الضيف قُتل في غارة إسرائيلية استهدفته قبل أسبوعين في قطاع غزة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عالمية.

ردود الفعل

علق وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، على عملية الاغتيال قائلًا: "مقتل الضيف يمثل خطوة كبيرة نحو القضاء على حماس كمنظمة عسكرية وحكومية وتحقيق أهداف الحرب."

التطورات الأخيرة

يأتي هذا الإعلان بعد أن أكدت حركة حماس، يوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران خلال حضوره مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان.

التداعيات

يشهد الوضع تصاعدًا في التوترات، حيث تجري إيران تحقيقات حول اغتيال هنية، وتتعهد بالرد على الهجوم. وفي الوقت نفسه، قد تؤدي عمليات الاغتيال هذه إلى تصعيد إضافي في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، وكذلك في علاقات إيران مع إسرائيل.

وتؤكد إسرائيل أن مقتل محمد الضيف يعزز من جهودها العسكرية ضد حماس، بينما ستؤدي عملية اغتيال هنية إلى تصاعد الاستياء في المنطقة وتعزيز التزام حماس بالرد على التصعيد الإسرائيلي.