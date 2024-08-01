العالم اليوم - أسهم أوروبا تتراجع وسط نتائج ضعيفة لشركات صناعة السيارات

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تتراجع وسط نتائج ضعيفة لشركات صناعة السيارات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 12:24 مساءً - انخفضت الأسهم الأوروبية، الخميس، في بداية التعاملات بفعل مجموعة من نتائج أرباح شركات صناعة السيارات التي جاءت دون المتوقع، لتخالف أسهم أوروبا ارتفاع الأسواق العالمية بعد فتح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الباب أمام خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وخسر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش.

وكان قطاع السيارات الأكثر انخفاضا، إذ تراجع 1.4 بالمئة بعد هبوط أربعة في المئة لسهم بي.إم.دبليو عقب الإعلان عن تسجيل هوامش ربح ربع سنوية أقل من المتوقع في نشاط السيارات.

وتراجع سهم فولكسفاغن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، 1.8 بالمئة بعد الإعلان عن انخفاض 2.4 بالمئة في أرباح التشغيل في الربع الثاني، في حين فقد سهم دايملر للشاحنات 4.2 بالمئة بعد خفض توقعات الإيرادات للعام بأكمله.

ودفعت هذه النتائج المؤشر داكس الألماني إلى الانخفاض 0.4 بالمئة.

وهبط سهم سوسيتيه جنرال 6.1 بالمئة بعد أن أعلن البنك الفرنسي عن نتائج الربع الثاني.

وفي جانب الأرباح، قفز سهم رولز رويس 10.3 بالمئة بعد أن رفعت عملاقة تكنولوجيا الطيران توقعاتها للأرباح واستأنفت توزيعات الأرباح.

وصعد سهم شل 1.5 بالمئة بعد أن تجاوزت أرباح شركة النفط العملاقة في الربع الثاني التقديرات.

وارتفع سهم أنهايزر بوش إن بيف 3.3 بالمئة بعد أن أعلنت عملاقة الجعة عن أرباح أساسية تفوق التوقعات في الربع الثاني.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير لكنه فتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. ومن المقرر أن يصدر بنك إنجلترا قرارا بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.