‏وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: مقتل الضيف خطوة كبيرة على طريق القضاء على حماس

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن مقتل الضيف خطوة كبيرة على طريق القضاء على حماس.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.