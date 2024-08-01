‏زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: مقتل الضيف إنجاز غير مسبوق ويجب القيام بكل شيء لإعادة الرهائن

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن مقتل الضيف إنجاز غير مسبوق ويجب القيام بكل شيء لإعادة الرهائن.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.