العالم اليوم - انخفاض نسب الهجرة إلى إسرائيل عام 2023.. ما السبب؟

انتم الان تتابعون خبر انخفاض نسب الهجرة إلى إسرائيل عام 2023.. ما السبب؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 02:22 مساءً - استقبلت إسرائيل حوالي 46 ألف مهاجر جديد في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 38 بالمئة عن العام السابق، وفقا لتقرير صادر عن المكتب المركزي للإحصاء، الأربعاء.

ويعود التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض كبير في عدد الوافدين من أوكرانيا، التي أرسلت 2091 مهاجرا فقط مقارنة بـ14656 في عام 2022.

وعلى الرغم من الانخفاض، كان عام 2023 لا يزال ثاني أعلى عام للهجرة منذ عام 2000، بعد عام 2022.

وأدت عواقب هجوم السابع من أكتوبر وبداية حرب غزة إلى انخفاض في أعداد المهاجرين إلى إسرائيل.

ومع ذلك، تغيرت النتائج مع زيادة الوافدين مرة أخرى في النصف الأول من عام 2024.

وكانت روسيا أكبر دولة مصدرة للمهاجرين، حيث وصل منها 33116 وافدا جديدا، أو 72 في المئة من الإجمالي.

وشملت البلدان البارزة الأخرى الولايات المتحدة بـ2413 مهاجرا، وأوكرانيا بـ2091، وبيلاروسيا بـ1840 وفرنسا بـ1006 مهاجر.

واستقر ما يقرب من نصف المهاجرين في البداية في وسط إسرائيل، وخاصة منطقة تل أبيب.

والجدير بالذكر أن حوالي ثلثي الوافدين الجدد استقروا في تسع مدن فقط، وكانت تل أبيب وحيفا ونتانيا الخيارات الأولى.

وفي معظم المستوطنات الكبيرة، شكل المهاجرون من روسيا حوالي 78 في المئة من الإجمالي.

وكانت القدس استثناء، حيث لم يتجاوز عدد المهاجرين من روسيا 37.4 في المئة و27 في المئة من الولايات المتحدة.