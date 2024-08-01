العالم اليوم - 6.7 مليار درهم صافي أرباح "ألفا ظبي القابضة" في 6 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 02:22 مساءً - أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، الخميس، عن وصول صافي أرباح المجموعة إلى 6.7 مليار درهم (نحو 1.82 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام، بتسجيل إيرادات قدرها 29.3 مليار درهم، بما يمثل زيادة بمعدل 32 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

ووصل صافي الأرباح من العمليات التشغيلية إلى 5.1 مليار درهم، مسجلا زيادة استثنائية بنسبة 92 بالمئة على أساس سنوي، في حين سجلت إجمالي أرباح قدرها 6.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 38 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغت مكاسب النصف الأول من العام 2 مليار درهم، أقل من الفترة ذاتها من العام السابق جراء إلغاء تصنيف شركة بيور هيلث كشركة تابعة، إلى جانب اعتماد ضريبة الشركات في الدولة في عام 2024 الأمر الذي أدى إلى انخفاض في صافي أرباح المجموعة.

وتعكس هذه النتائج القوية للمجموعة التنفيذ الدقيق لخططها الاستراتيجية عبر القطاعات الرئيسية والتزامها الراسخ بتحقيق فوائد إضافية قيّمة للمساهمين.

وأبرزت هذه النتائج أهمية استثمارات المجموعة الاستراتيجية بعيدة المدى والتي تنفذها عبر مختلف مجالات عملها، وهو ما يميز ألفا ظبي القابضة كشركة استثمارية إقليمية رائدة.

وحققت الشركة في النصف الأول من العام أداء قويا عبر جميع قطاعاتها، في تطور مُلفت يُعزى إلى التأثيرات الإيجابية لاستثماراتها الاستراتيجية.

وتجلّت قوة محفظة الشركة في مساهمتها الكبيرة في القطاع الصناعي بنسبة 41 بالمئة، والقطاع العقاري بنسبة 30 بالمئة، وقطاع البناء بنسبة 17 بالمئة ، والطاقة والضيافة ورأس المال المناخي مجتمعة بنسبة12 بالمئة.

وواصلت شركة ألفا ظبي تعزيز أرصدتها مع وصول القيمة الإجمالية لأصولها إلى 155 مليار درهم، في حين بلغ حجم السيولة النقدية للشركة 20.7 مليار درهم.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية في النصف الأول من العام 81.1 مليار درهم، بما يعكس عمق ومرونة وضعها المالي.

وقال محمد ثاني مرشد غانم الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، ألفا ظبي القابضة: "نتطلع للمستقبل بخطى ثابتة مع إثراء محفظة أعمالنا بفرص استثمارية مجدية، من شأنها تمكين مشاريعنا وتشجيع عمليات التحول والتكيف من خلال الابتكار والاستدامة".

من جانبه، قال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: "يبرهن ارتفاع صافي أرباحنا التشغيلية بنسبة 92 بالمئة لتصل إلى 5.1 مليار درهم على استمرارنا بترسيخ حضورنا في الأسواق والقطاعات الرئيسية، ونواصل السعي لتكثيف أنشطتنا الاستثمارية واغتنام فرص النمو التي تثري محفظتنا وتحقق تأثيرات إيجابية مهمة عبر مختلف قطاعات عملنا".

وأسهمت محفظة ألفا ظبي الغنية والمتنوعة بتحقيق نمو مطرد للشركة، نموٌ تجلى بالأداء القوي الملحوظ في جميع قطاعات أعمالها، والتي دعمت بمجملها ارتفاع مستويات الأرباح.