العالم اليوم - بنك إنجلترا يخفض الفائدة من أعلى مستوياتها في 16 عاما

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 02:22 مساءً - خفض بنك إنجلترا، معدل الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5 بالمئة، وذلك لأول مرة منذ جائحة كورونا، بعد أن رفعها لأعلى مستوياتها منذ 16 عاما من أجل كبح التضخم.

وجاء قرار بنك إنجلترا موافقا لتوقعات المحللين.

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