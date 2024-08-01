العالم اليوم - عشرات القتلى والمفقودين جراء أمطار غزيرة في الصين

انتم الان تتابعون خبر عشرات القتلى والمفقودين جراء أمطار غزيرة في الصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 03:28 مساءً - أفاد التلفزيون الصيني الرسمي، الخميس، بأن الأمطار الغزيرة التي شهدتها الصين الإثنين نتيجة الإعصار غايمي خلفت 30 قتيلا على الأقل و35 مفقودا في قرية بوسط البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن منطقة زيكتشينغ الواقعة على بعد حوالى 1500 كيلومتر جنوب غربي بكين، شهدت هطول أمطار قياسية في مطلع الأسبوع حيث تم تسجيل 645 ملم من الأمطار محليا خلال 24 ساعة.

وعانت البلاد من أحوال طقس صعبة هذا الصيف، إذ شهدت أجزاء من الشمال موجات حر شديد، بينما تسببت الأمطار الموسمية بحدوث فيضانات وانزلاقات للتربة في مناطق وسط وجنوب البلاد.

والتغير المناخي الذي يتفاقم، وفقا لعُلماء، بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يجعل هذا النوع من الطقس المتطرف أكثر تواترا وحدة.

وفي مايو، قتل 48 شخصا جراء انهيار طريق سريع في جنوب الصين بعد هطول أمطار غزيرة.