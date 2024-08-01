العالم اليوم - أولمبياد باريس.. ملاكمة جزائرية تفوز بعد اختبار تحديد الجنس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 04:25 مساءً - فازت الجزائرية إيمان خليف بمباراتها الأولى في منافسات الملاكمة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، الخميس، عقب انسحاب منافستها الإيطالية أنجيلا كاريني بعد 46 ثانية فقط.

استبعدت إيمان من منافسات بطولة العالم 2023 بعد فشلها في اختبار الأهلية الجنسية، وتحول وجودها في أولمبياد باريس إلى قضية خلافية.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الجزائرية بيانا، الأربعاء، دانت فيه ما سمتها "الأكاذيب" و "الاستهداف غير الأخلاقي وتشويه سمعة رياضيتنا الموقرة إيمان خليف، بدعاية لا أساس لها من الصحة من بعض وسائل الإعلام الأجنبية".

ولم تتبادل كاريني وإيمان سوى بضع لكمات قبل أن تنسحب الإيطالية من المباراة، وهو حدث غير معتاد للغاية في الملاكمة الأولمبية.

يبدو أن ةاقي الرأس الخاص بكاريني انزلق مرتين قبل أن تنسحب، ورفضت مصافحة إيمان بعد الإعلان عن القرار، وبكت في الحلبة قبل المغادرة.

وإيمان لاعبة هاوية فازت بالميدالية الفضية في بطولة العالم للرابطة الدولية للملاكمة 2022، واستبعدتها نفس الهيئة الحاكمة من بطولة العام الماضي قبل وقت قصير من مباراة الميدالية الذهبية، بسبب ما زعمت أنها مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون.

ودخلت اللاعبة البالغة من العمر 25 عاما الحلبة في شمال باريس وسط هتافات، لكن الجمهور بدا مشوشا بسبب النهاية المفاجئة للمباراة.

وخضعت إيمان، وكذلك التايوانية لين يو تينع، لتدقيق مكثف لوجودهما في باريس بعد سنوات من المنافسة للهواة.

وفازت لين ببطولة العالم للملاكمة الدولية عامي 2018 و2022، لكن الهيئة الحاكمة جردتها من الميدالية البرونزية العام الماضي لأنها زعمت أنها فشلت في الوفاء بمعايير الأهلية المطلوبة في اختبار كيميائي حيوي.