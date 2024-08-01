العالم اليوم - منصبه وعملياته في إسرئيل.. معلومات جديدة عن حارس هنية القتيل

انتم الان تتابعون خبر منصبه وعملياته في إسرئيل.. معلومات جديدة عن حارس هنية القتيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 أغسطس 2024 04:25 مساءً - مع الإعلان عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الأربعاء، أعلن أيضا عن مقتل مرافقه الشخصي وسيم أبو شعبان في الهجوم الذي استهدف مقر إقامتهما شمالي طهران.

وبحسب تقارير صحفية، فإن أبو شعبان كان قائدا في قوة النخبة لحركة حماس، المعروفة بتدبير واحدة من الهجمات خلال عملية الجرف الصامد عام 2014.

وشارك أبو شعبان في عملية تسلل إلى كيبوتس ناحال عوز، حيث استخدم مقاتلو حماس نفقا للوصول إلى مقر عسكري إسرائيلي وقتل 5 جنود.

كما سبق أن قاد أبو شعبان هجوما على موقع عسكري قرب الكيبوتس بهدف اختطاف جندي إسرائيلي، لكن تم إحباطه في تبادل لإطلاق النار.

وباعتباره قائدا في وحدة النخبة، تحول لاحقا ليصبح حارسا شخصيا لكبار قادة حماس، وفي النهاية عمل حارسا شخصيا لهنية خلال رحلاته الدولية.

ورغم انتمائه إلى النخبة التابعة لحماس، غادر أبو شعبان قطاع غزة عام 2019.

وكانت مصادر إيرانية قالت إن "اغتيال هنية تم بصاروخ موجّه نحو جسده مباشرة"، مشيرة إلى مقتل مرافق له.

وحسبما ذكر الحرس الثوري في بيان، فإن هنية قتل مع أحد حراسه الشخصيين، وهو ما أكدته وكالة الأنباء الإيرانية التي قالت إن "هنية قضى وأحد حراسه إثر استهداف مقر إقامته في طهران".