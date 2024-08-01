رئيس هيئة الأركان الإيرانية: ندرس كيفية الرد على اغتيال هنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 أغسطس 2024 04:32 مساءً - أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية، أنه يتم دراسة كيفية ردنا ومحور المقاومة على اغتيال إسماعيل هنية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قاعدة قيادة الجبهة الداخلية في الرملة ضمن الاستعدادات لرد متوقع من إيران، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ويوزع المستوطنين في تل أبيب الحلوى جراء اغتيال إسماعيل هنية، وكذلك الحال في الثالث عشر من يوليو عندما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اغتيال محمد الضيف وكان هناك أصداء كبيرة في الشارع الإسرائيلي وتحديدا من اليمين المتطرف، كما خرجت بيانات من عائلات المحتجزين الإسرائيليين الوا إنهم يباركون مثل هذه العمليات.

وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت، إنه لا أصداء إلى الآن لما أعلن عنه من اغتيال الضيف في وسائل الإعلام العربية أو لدى حركة حماس التي لم تعلن عن اغتيال الضيف، "حركة حماس نفت نجاح عملية الاغتيال في يوليو، كما أن المتحدث باسم جيش الاحتلال أكد أنه سيكون هناك إصابة في صفوف المدنيين لقرب المنطقة المنفذ بها الغارة من خيام النازحين.