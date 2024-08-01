نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لوفتهانزا" تعلّق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 8 أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 8 أغسطس الجاري لضرورات أمنية.

وفي وقت سابق أعلنت شركتا "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية و"دلتا إيرلاينز" وكذلك الخطوط الجوية البريطانية تعليق رحلاتهما إلى إسرائيل.

كما حثت الولايات المتحدة مواطنيها على عدم السفر إلى لبنان بسبب التوتر بين إسرائيل وحزب الله، فيما رفعت الخارجية الأمريكية تحذيرها من السفر إلى لبنان إلى المستوى الرابع الذي ينص على "عدم السفر".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء تنفيذ هجوم "دقيق" في العاصمة اللبنانية بيروت أسفر عن مقتل القائد في حزب الله فؤاد شكر.

كما أعلنت حركة حماس فجر يوم الأربعاء اغتيال إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وتثير عمليتا الاغتيال (هنية وشكر) مخاوف كبيرة من تصعيد كبير سيؤدي إلى حرب إقليمية