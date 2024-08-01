عاجل- وصول جثمان إسماعيل هنية إلى الدوحة تمهيدًا لتشييعه غدًا (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - وصول جثمان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حـ.ماس إلى الدوحة تمهيدًا لتشييعه غدًا، أعلنت حركة حماس الفلسطينية في بيان الأربعاء، تفاصيل مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، الذي اغتيل في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، في العاصمة الإيرانية طهران، التي أعلنت الحداد الرسمي لمدة 3 أيام.

نقل جثمان هنية إلى الدوحة

وقالت الحركة في بيان إن جثمان هنية سينقل إلى قطر الخميس، بعد مراسم تشييع رسمي في طهران في اليوم نفسه، على أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة، في الدوحة.

وجاء في البيان "تجرى للقائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية مراسم تشييع رسمي وشعبي في العاصمة الإيرانية طهران، يوم غد الخميس... تقام صلاة الجنازة على روح الشهيد القائد في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة".

وأشارت إلى أن جثمانه سينقل ليدفن في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل، على أن تجرى مراسم التشييع في الدوحة.

تجمع آلاف المشيعين في جامعة طهران حاملين صور هنية والأعلام الفلسطينية، وشارك في المراسم عدد من المسئولين البارزين بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

انتظار الرد من حزب الله وإيران

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الخميس، إن إيران لن تصمت على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس، إسماعيل هنية في طهران.

وأضاف نصر الله، أن المرشد الأعلى الإيراني تحدث بقوة حول الرد على اغتيال هنية.

اغتيال إسماعيل هنية بطهران

وأعلنت حركة حماس والحرس الثوري الإيراني الأربعاء، اغتيال هنية، الوجه الدبلوماسي لحماس على الساحة الدولية منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت "حماس" إنه اغتيل بـ "غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن الحرس الثوري قوله إن هنية اغتيل مع أحد حراسه الشخصيين في طهران.

وذكرت وكالة "نور نيوز" التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن هنية اغتيل في نحو الساعة الثانية من صباح الأربعاء (2200 بتوقيت جرينتش)، وكان يقيم في "مقر إقامة خاص" لقدامى المحاربين بشمال طهران.



وأضافت أن "تحقيقات أخرى جارية وسيتم إعلان نتائجها قريبًا".

وقالت "نور نيوز"، إن مقر إقامة هنية أُصيب بقذيفة محمولة جوًا. وأضافت أن الاغتيال "مغامرة خطيرة لتقويض قوة الردع لدى طهران".

ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يجري تقييمًا للوضع لكنه لم يصدر أي إرشادات أمنية جديدة للمدنيين.

حداد ووعيد في إيران

وأعلنت إيران الحداد الرسمي لمدة 3 أيام، واعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي الأربعاء، أن الثأر لاغتيال هنية في طهران، واجب على إيران، و أن إسرائيل "وفرت أساسًا لمعاقبتها بقسوة".

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن اغتيال هنية في طهران، سيقابل بـ "رد قاس وموجع"، وأضاف أن "هذه الجريمة هي انتهاك للقواعد والأعراف الدولية"، مضيفًا أن "إيران وجبهة المقاومة سيردان على هذه الجريمة".

وتعهد الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزشكيان بالدفاع عن كرامة وسلامة أراضي بلاده، وقال إن طهران ستجعل "المحتلين الإرهابيين" يندمون على فعلتهم الجبانة باغتيال هنية، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية عنه.

ورغم ذلك، بدا أن نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف يهدئ من وتيرة التصريحات الإيراني، بالتأكيد على أن طهران "ليس لديها نية لتصعيد الصراع في الشرق الأوسط".

وقال علي لاريجاني مستشار خامنئي الأربعاء، إن إسرائيل تريد التغطية على هزيمتها في غزة بإجراءات استفزازية، باغتيال هنية، في طهران، مضيفًا أن إسرائيل ستسقط في مستنقع جديد.