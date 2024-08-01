نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صورة المبنى الذي اغتيل فيه إسماعيل هنية قبل القصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة المبنى الذي كان يقيم به رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والذي تعرض لهجوم دقيق أودى بحياته.

وكان المبنى الذي اغتيل به هنية رفقة حارسه الشخصي بيت ضيافة، يقع داخل مجمع مغلق للحرس الثوري شمالي طهران.

وكشفت الصورة جزء من المبنى مغطى بقطعة قماش كبيرة، ويعتقد أن الغرض من ذلك إخفاء الأضرار التي لحقت به بعد الهجوم المنسوب لإسرائيل التي لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن اغتيال هنية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن هنية قتل في نحو الساعة الثانية من فجر أمس الأربعاء بتوقيت طهران، وكان يقيم في "مقر إقامة خاص" لقدامى المحاربين في شمال العاصمة.

قذيفة محمولة جوًا

وقالت وكالة "نور نيوز" التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، إن مقر إقامة هنية أصيب بقذيفة محمولة جوًا استهدفت هنية شخصيا.

وشيع الآلاف، اليوم الخميس، جثمان هنية حاملين صوره وأعلاما فلسطينية في جامعة طهران وسط العاصمة.

وأمّ المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة على هنية وحارسه الشخصي الذي قتل معه في الهجوم.

مراسم دفن جثمان هنية

وبعد الانتهاء من مراسم التشييع في طهران، من المقرر نقل جثمان هنية إلى قطر لدفنه هناك غدًا الجمعة.

وصول جثمان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حـ.ماس إلى الدوحة تمهيدًا لتشييعه غدًا، أعلنت حركة حماس الفلسطينية في بيان الأربعاء، تفاصيل مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، الذي اغتيل في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، في العاصمة الإيرانية طهران، التي أعلنت الحداد الرسمي لمدة 3 أيام.

نقل جثمان هنية إلى الدوحة

وقالت الحركة في بيان إن جثمان هنية سينقل إلى قطر الخميس، بعد مراسم تشييع رسمي في طهران في اليوم نفسه، على أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة، في الدوحة.