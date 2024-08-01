عاجل- تقارير إعلامية:وصول جثمان إسماعيل هنية إلى الدوحة لدفنه غدًا الجمعة

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أحمد جودة - القاهرة - تقارير إعلامية :وصول جثمان إسماعيل هنية إلى الدوحة لدفنه غداً الجمعة

تقارير إعلامية:وصول جثمان إسماعيل هنية إلى الدوحة لدفنه غدًا الجمعة.. أفادت وسائل إعلام بوصول جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى الدوحة.

و شيع الآلاف جثمان إسماعيل هنية في طهران صباح اليوم الخميس، حيث أدوا صلاة الجنازة عليه وعلى حارسه الشخصي وسيم أبو شعبان في جامعة طهران، بعد اغتياله في هجوم نسب إلى إسرائيل.

تقارير إعلامية:وصول جثمان إسماعيل هنية إلى الدوحة

هنية سيدفن في قطر

و كانت قد أعلنت حركة حماس أمس الأربعاء أن جثمان هنية سيدفن في قطر، بعد مراسم تشييع رسمية في طهران حيث اغتيل.

و أغتيل هنية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بعد استهداف مقر إقامته في طهران، حيث كان يزور العاصمة الإيرانية لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

تعزية حسن نصر الله



و وجه الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله تعازيه إلى فصائل المقاومة والشعوب العربية والإسلامية، وخصوصًا إلى عائلة إسماعيل هنية. وقال في كلمته: "أتوجه إلى إخواننا في حركة حماس وكتائب القسام بالعزاء والتبريك باستشهاد الأخ إسماعيل هنية."

و أكد نصر الله في كلمته أن حزب الله وحركة حماس شركاء في المقاومة والشهادة، مشيرًا إلى أنهم سيسعون لتحقيق النصر المحتوم.

وأشار حسن نصر الله إلى استهداف المبنى المدني في حارة حريك بالضاحية الجنوبية، مما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء. وأكد أن ما جرى هو عدوان وليس مجرد عملية اغتيال، موضحًا أن العدو حاول تسويق ما قام به كرد فعل، وهو ما لا يقبل به حزب الله.

وأضاف نصر الله أن ما جرى هو جزء من الحرب الإسرائيلية الأميركية على المنطقة، مشيرًا إلى أن العدو يقوم بتضليل وتزوير عبر اتهام إسماعيل هنية بأنه قاتل أطفال مجدل شمس.