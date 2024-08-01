نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيسكوف: روسيا منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا وشرعية رئيسها ليست عائقا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا، مشددا على أن الحوار هو الطريقة الأفضل لحل النزاع.

وقال في مقابلة مع إذاعة "كومسومولسكايا برافدا": "لقد أعلن رئيسنا مرارا أننا منفتحون على المفاوضات، وهذه هي الطريقة الأفضل لحل المشكلة وتحقيق هدفنا".

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن الوثوق بممثلي نظام كييف: "من بين أولئك الذين نعتبرهم ممثلين لنظام كييف، هناك من ربما يمكن إجراء حوار معهم، لكن إذا كنا أكثر دقة نقول إنه لا يمكن الوثوق بهم".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن الفروق القانونية المتعلقة بشرعية السلطات الأوكرانية لا يمكن أن تكون عائقا أمام بدء مفاوضات سلام جادة.

وأشار إلى أنه من وجهة نظر قانونية، فقد فلاديمير زيلينسكي شرعيته منذ عدة أشهر، لكن "الغربيين" لا يعيرون هذا اهتمامًا أبدا ولا يريدون الخوض في هذه الفروق القانونية الدقيقة.

وأضاف: "لكن مرة أخرى، لا يمكن أن يكون هذا عائقا أمام بدء مفاوضات جادة من شأنها أن تساعدنا وتسمح لنا بتحقيق مهامنا، والوفاء بالأهداف التي تم تحديدها في البداية للعملية العسكرية الخاصة".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن روسيا ترى في الوقت الحالي مناقشات غامضة حول إمكانية إجراء مفاوضات، لا تتبعها تفاصيل محددة.

وقال بشأن التقارير حول إعداد "قمة سلام" جديدة هذه المرة بمشاركة روسيا: "لم يتم الإعداد بعد لقمة سلام بشأن الأزمة في أوكرانيا بمشاركة روسية".

يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت مرارا عن استعدادها لمفاوضات حول السلام في أوكرانيا. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو الماضي عن شروط روسيا للتفاوض، وهي تضم الاعتراف بالقرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه كمناطق روسية وتثبيت وضع أوكرانيا خارج الأحلاف ورفع العقوبات عن روسيا وغيرها، لكن أوكرانيا رفضت تلك الشروط