بيسكوف: بوتين فوجئ بشدة جراء محاولة اغتيال ترامب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين فوجئ بمحاولة اغتيال المرشح الأمريكي دونالد ترامب، أخذا في الاعتبار لمستوى الأمن المطلوب خلال فترة الانتخابات.

وقال بيسكوف في مقابلة مع إذاعة "كومسومولسكايا برافدا": "أعتقد أنه يمكنكم القول إنه (الرئيس بوتين) فوجئ للغاية، لأنه مع أخذ المستوى الذي يجب توفيره لحماية المشاركين في السباق السياسي أثناء الانتخابات، وخاصة بلد مثل الولايات المتحدة، في الاعتبار".

وأضاف: "بالطبع في عصرنا يجب أن نقلل من هذه المخاطر والتهديدات. وبطبيعة الحال، مثل هذه الهجمات الجميع يرفضها ويشجبها ويدينها بحزم".

وقد وقعت محاولة اغتيال الرئيس السابق خلال خطابه في حملته الانتخابية في بنسلفانيا في 13 يوليو، فأصيب ترامب في أذنه، وقُتل أحد مناصريه، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.

وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنه قتل مشتبها بأنه أطلق عدة طلقات على المنصة. وكان يختبئ على سطح مبنى على بعد نحو 100 متر من المسرح، خارج المنطقة التي يقام فيها الحدث.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في 17 يوليو، إنها ستحقق في تعامل جهاز الخدمة السرية مع أمن ترامب خلال تجمعه الانتخابي. كما يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الحادث باعتباره محاولة اغتيال وإرهابا محليا محتملا. وحدد المكتب المشتبه به بأنه توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عاما.

وعلى إثر هذه الحادثة، قدمت رئيسة جهاز الخدمة السرية الأمريكية كيمبرلي تشيتل استقالتها في 23 يوليو